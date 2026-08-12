Skip to main content
Search Query
Show Search
TEXAS NEWS
HEALTH & WELLNESS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
NEWSLETTERS
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
© 2026 KERA News
Menu
NPR for North Texas
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KERA News
All Streams
TEXAS NEWS
HEALTH & WELLNESS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
NEWSLETTERS
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
Dallas bond election
Government
Dallas will have bond election for public safety propositions on the November ballot
Megan Cardona
The city of Dallas will have a bond election on Nov. 3 for a proposition focused on public safety. It will happen two and a half years after the last bond election.