Search Query
Show Search
TEXAS NEWS
HEALTH & WELLNESS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
KERA Arts
ARTS ACCESS
Go See DFW
KERA Arts
ARTS ACCESS
Go See DFW
NEWSLETTERS
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
© 2026 KERA News
Menu
NPR for North Texas
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KERA stream
All Streams
TEXAS NEWS
HEALTH & WELLNESS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
KERA Arts
ARTS ACCESS
Go See DFW
KERA Arts
ARTS ACCESS
Go See DFW
NEWSLETTERS
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
College Football Playoff
Sports
Cotton Bowl to host College Football Playoff games in 2027 and 2028
The Associated Press
The College Football Playoff has announced dates and sites for the quarterfinals and semifinals for the next two seasons. Next season’s quarterfinals will be Dec. 30 at the Fiesta Bowl and Jan. 1 at the Cotton Bowl, Peach Bowl and Rose Bowl.