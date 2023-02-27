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Friendships at work can boost happiness. Here's how to nurture them
Rhitu Chatterjee
Sure, you may resent how much of your energy gets sucked up by your job. But research finds that keeping up relationships with colleagues may have a big upside to your health and happiness.