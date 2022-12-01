Search Query
Show Search
TEXAS NEWS
HEALTH
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
EDUCATION
ELECTION 2022
POLITICS
ARTS & CULTURE
ARTS ACCESS
ARTS ACCESS
NEWSLETTERS
PODCASTS
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
© 2022 KERA News
Menu
News for North Texas
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KERA stream
All Streams
TEXAS NEWS
HEALTH
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
EDUCATION
ELECTION 2022
POLITICS
ARTS & CULTURE
ARTS ACCESS
ARTS ACCESS
NEWSLETTERS
PODCASTS
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
Mike Spiller
News
Police seek new victims in Texas gymnastics coach sex abuse case going back 40 years
A gymnastics coach in Texas has been accused of sexually assaulting children going back nearly 40 years.