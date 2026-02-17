Search Query
Show Search
TEXAS NEWS
HEALTH & WELLNESS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
NEWSLETTERS
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
© 2026 KERA News
Menu
NPR for North Texas
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KERA stream
All Streams
TEXAS NEWS
HEALTH & WELLNESS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
NEWSLETTERS
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
WAKE UP with KERA News
KERA News Weekday Update Newsletter Signup
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
Java House Grand Prix of Arlington
Arts & Culture
Historic race cars steer into Arlington museum in conjunction with Grand Prix
David Moreno | Fort Worth Report
The “Chasing Victory: An INDYCAR Exhibition” at Arlington Museum of Art features five winning race cars from 1912 to 2002.