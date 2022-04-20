Search Query
Show Search
TEXAS NEWS
HEALTH
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
NEWSLETTERS
PODCASTS
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
© 2022 KERA News
Menu
News for North Texas
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KERA stream
All Streams
TEXAS NEWS
HEALTH
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
COVID-19
VITAL SIGNS
ON OUR MINDS
EDUCATION
POLITICS
ARTS & CULTURE
NEWSLETTERS
PODCASTS
ABOUT
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
RADIO SCHEDULE
KERA STAFF
CONTACT
CAREERS
chorus
Arts & Culture
Dallas Symphony takes over Children's Chorus after the singing group's staff resigns
Jerome Weeks
The new Dallas Symphony Children's Choir starts in July. Meanwhile, former staff have formed the Greater Dallas Choral Society.
Listen
•
1:20